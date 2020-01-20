انطلاق التمرين البحري الثنائي «مرجان 16» بين القوات السعودية والمصرية

الرياض(صدى):

وصلت مجموعة المقدمة من القوات البحرية الملكية السعودية المشاركة في التمرين البحري الثنائي المختلط (مرجان 16) بالأسطول الجنوبي بقاعدة (سفاجا البحرية).

وتضمن التمرين البحري مجموعة من وحدات الأمن البحرية الخاصة ، لتنفيذ فعاليات التمرين.

وكان في استقبالهم في مطار الغردقة مساعد الملحق العسكري بالقاهرة المقدم البحري ياسر بن عبدالرحمن أبانمي حيث يهدف التمرين لتنمية قدرات الجانبين في مجال القيادة والسيطرة والاتصالات وتوحيد المفاهيم القتالية.