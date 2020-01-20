مئات الهدايا لزوار معرض أنامل مكية

محمد بن طحيطح(صدى):

على شرف صاحبة السمو الملكي الأميرة منال بنت مساعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود -حفظها الله- وعلى شرف سفيرة الأمم المتحدة المهندسة زينب بنت مصطفى زقزوق.

وبحضور كلا من سيدات المجتمع الراقي ورائدات الأعمال تدعوكم منظمات المعرض لحضور افتتاح معرض (أنامل مكية)

ويقدم رعاة وشركاء النجاح لزائرات المعرض هدايا قيمة وهم : فندق مكارم منى وفندق ملينيوم والوجهة المثالية تقدم تذكرة سفر إلى دبي ، وهناك ليلة مجانية لشخصين مقدمة من فنادق الهدا مع الافطار.

وقدم استراحة تالا كوبونات خصم لزائرات المعرض .

وتقدم شركة العملاق الكبرى كوبونات هدايا .

ويقدم مستوصف ابن النفيس٤٠٠ كوبون خصم للزائرات.

وهناك هدايا مقدمة من مميز للاعمال الفنية ، ويوسي ماس ، وتذكار للاعمال الفنية .

كما يقدم الكافي هدايا مختلفة .

ويقدم احلا فتافيت سكر ( تشكيلة ضيافة) ،

بينما يقدم شيكي شيز كوبونات مجانية للأطفال تقدم سما الطايف

٦٠ تذكرة مجانية ، وتقدم شركة الحراسات الأمنية ‏Digrix بعض الهدايا .

ويقدم صالون لؤلؤة ريم ٣٠٠ كوبون على مدار ٣ ايام هدايا لزائرات المعرض .

ويقدم بوتيك غنوة للسيدات سحوبات على فساتين سهرات وكوبونات خصم ٢٠٠ ريال.

ويقدم متجر ميمو استايل١٠٠ كوبون خصم على (شنط٠جزم٠اكسسوارات)

، ويقدم متجر هدي أطقم فاخرة شراشف للصلاة على مدار ٣ ايام.

ويقدم متجر نور بعض العطورات والهدايا لزائرات المعرض.

ويشارك مركز نجمة الليل ، ومتجر عالم اسرار الازهار وريهام للزهور ، وحنان جابر ، وافنان احمد، وغالية قزاز .

كما يقدم منظمات المعرض هدايا قيمة لكل من الزائرات والمشتركات مقدمة من ابراهيم القرشي و العربية للعود و غناتي ودرعة للعطور‏ FIRST SHOW وساعات هواوي Band5

ويرعى المعرض اعلاميا شبكة نادي الصحافة السعودي راعي اعلامي استراتيجي وأكثر من خمسين صحيفة إلكترونية سعودية وعربية راعية للمعرض

ويشارك في المعرض عدد من الفرق التطوعية ومنها –

١/ فريق حياتنا رسالة

٢/ فريق سقيا العطاء

٣/ فريق مصوري مكة التطوعي

وهناك المزيد من المفاجاءات التي سنقدم بالمعرض والذي سيقام في الايام التالية: الاحد ١٤٤١/٦/٨ والاثنين ١٤٤١/٦/٩ والثلاثاء ١٤٤١/٦/١٠ ، وذلك بقاعة اللؤلؤة بفندق مكارم منى بحي العزيزية بمكة.