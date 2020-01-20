قنصلية المملكة في قوانجو الصينية تحذر من فيروس «كورونا» الجديد

الرياض(صدى):

نبهت قنصلية المملكة في قوانجو الصينية، اليوم الاثنين، كافة المواطنين المقيمين والزائرين بأنه صدر عن اللجنة الوطنية للصحة في جمهورية الصين الشعبية اكتشاف حالات إصابة بفيروس ” كورونا الجديد ” في مدينة أوهان الصينية.

وأوضحت القنصلية في قوانجو، أنها تأمل من الجميع اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للوقاية من العدوى وذلك بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة في محطات القطارات والمطارات خاصة مع قرب حلول عطلة عيد الربيع والسنة الصينية الجديدة.

وقالت أنه للوقاية من فيرس كورونا الجديد اتبع التعليمات التالية: ارتد القناع قبل الذهاب إلى الأماكن العامة واغسل ريديك جيدا وبشكل متكرر، قم بتغطية فمك وأنفك عند العطس والسعال، قم بطهي اللحوم والبيض جيدا، كما تجنب الاتصال عن قرب مع المرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي، ومنع لمس الحيوانات البرية والاليفة الحية، والابتعاد عن زيارة الأماكن المزدحمة.