التويجري: نعمل دورياً على قياس مؤشرات الأداء وتقيمها

سعيد العجل(صدى):

كشف مدير عام الشؤون الصحية الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري ، أن ” صحة الرياض ” تعمل ضمن منظومة ” الصحة ” على قياس مؤشرات الاداء ، وتقييمها بشكل مستمر ، عبر مجموعة من البرامج ومؤشرات الاداء ، وذلك بماينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين .

وأضاف لدى رعايته الاحد ورشة عمل تحسين الاداء بين الاستراتيجية ومؤشرات القياس بصحة الرياض ، وذلك بحضور المساعد للخدمات العلاجية د. علي الجمعة ، أن البرامج و المبادرات المعتمدة تهدف إلى تعزيز ثقافة القياس عن طريق مؤشرات الأداء والشفافية وتحسين الجودة والكفاءة ورضا العميل،حيث ان هذه البرامج تستهدف مناطق خدمة المريض الحيوية مثل الطوارئ والتنويم والعمليات والعناية المركزة والعيادات والأشعة والمختبرات.والوقاية من المخاطر الصحية والاستخدام الأمثل للمصادر والقوى البشرية .

ونوه د. التويجري أن البرامج والمبادرات تم وضعها لتحقيق الأهداف الصحية للرؤية السعودية ٢٠٣٠ وإسهامه في رفع مستويات الإنتاجية والكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية في المستشفيات ، ويشمل أكثر من ٢٣٦ مؤشر أداء ، وكان له تأثير كبير على الطريقة التي يتم بها تقديم الرعاية للمرضى وأسفر عن إنجاز العديد من المشاريع التحسينية التي يتم تنفيذها في المستشفيات والمراكز الصحية وداخل الإدارات بمديرية صحة الرياض ، والتي أدت إلى العديد من قصص النجاح وأنعكست بشكل إيجابي ومباشر على المستفيدين.

ولفت أن البرنامج أسهم في رفع نسبة من تستكمل معالجتهم من المرضى في غضون 4 ساعات من وصولهم إلى أقسام الطوارئ لتصل إلى أكثر من 85 ٪، إضافة إلى إكتساب أكثر من 1400 موظف المهارات اللازمة لاختيار وتقديم التحسينات المركزة.

ولفت أنه تم التمكن من توحيد مؤشرات الأداء الرئيسة التي يتم قياسها وتحميلها في لوحة تحكم من شأنها أن تساعد الوزارة على مراقبة الأداء ، وإستنتاج مواطن التحسين وإتخاذ قرارات من شأنها أن تقدم بإستمرار رعاية أفضل وأكثر أمانًا وفعالية للمرضى والمواطنين.

وكانت إدارة المؤشرات نفذت ورشة عمل ” تحسين الأداء بين الاستراتيجية ومؤشرات القياس ” بمشاركة جميع المساعدين ومدراء الإدارات لتطوير مهارات القيادات في متابعة مؤشرات الأداء للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية لوزارة الصحة وقد تم عمل تطبيق عملي لبعض مشاريع التحسين بمشاركة المدير العام .