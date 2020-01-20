مدرب الهلال: المباراة كانت صعبة وتوقعناها من البداية

طلال الغامدي(صدى):

‏كشف المدير الفني لنادي الهلال الروماني رازفان لوشيسكو، أن لقاء الفريق أمام نادي الفيصلي في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي انتهت بالتعادل، كان صعبًا.

وعلق لوشيسكو، عقب المواجهة: ” المباراة كانت صعبة، توقعناها من البداية. النتيجة عادلة.. واجهنا فريق منظم .. لم نقدم في الشوط الأول المستوى المطلوب ” .

وكان الهلال قد تعادل مع الفيصلي، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية؛ ليتصدر الزعيم جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، متفوقًا على نادي النصر الذي يأتي في الوصافة؛ بينما يأتي الفيصلي في المركز الثامن برصيد 21 نقطة.