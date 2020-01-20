جستنيه يعلق على نتيجة مباراة الهلال والفيصلي: تعادل عادل

طلال الغامدي(صدى):

علق الناقد الرياضي عدنان جستنيه، على تعادل نادي الهلال، مساء اليوم الاثنين، مع نظيره الفيصلي، بهدفين لمثلهما على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وقال جستنيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : تعادل عادل نجوم اللقاء بلا منازع، المعيوف من الهلال، وخليل من الفيصلي، وحكم اللقاء مع حكام الفار.

وكان الهلال قد تعادل مع الفيصلي، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية؛ ليتصدر الزعيم جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، متفوقًا على نادي النصر الذي يأتي في الوصافة؛ بينما يأتي الفيصلي في المركز الثامن برصيد 21 نقطة.