‏بالفيديو.. محمد جحفلي: هدف الفيصلي الثاني بسبب قلة تركيزنا

نواف السالم(صدى):

علق لاعب نادي الهلال، محمد جحفلي، على تعادل الفريق أمام نادي الفيصلي بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين، المؤجلة من الجولة الثانية عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح محمد الجحفلي، للقنوات الرياضية السعودية، سبب نتيجة المباراة؛ قائلًا: ” التدوير من مصلحة الفريق ولا علاقة له بالمستوى الحاصل.. هدف ‎الفيصلي بسبب قل تركيزنا.. والأهم لا زلنا في الصدارة ولن نفرط فيها ” .

وكان الهلال قد تعادل مع الفيصلي، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية؛ ليتصدر الزعيم جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، متفوقًا على نادي النصر الذي يأتي في الوصافة؛ بينما يأتي الفيصلي في المركز الثامن برصيد 21 نقطة.