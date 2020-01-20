بالصور.. الشباب يفوز على الشرطة ويتأهل لنصف النهائي

ماجد محمد(صدى):

فاز نادي الشباب على الشرطة العراقي بهدف دون رد وذلك في لقاء الفريقين في مباراة الاياب ضمن دور الربع نهائي في كأس محمد السادس للأندية العربية الابطال وذلك في المباراة التي اقيمت بعمان العاصمة الأردنية.

ولعب فريق الشباب على تهدئة الملعب واللعب المضمون وخاصة أن فريق الليث يعتمد على النتيجة الكبيرة التي حققها خلال لقاء الذهاب بالرياض والتي إنتهت بسداسية نظيفة للشباب

وبهذه النتيجة تأهل الشباب إلى الدور نصف النهائي من كاس محمد السادس للاندية الابطال.