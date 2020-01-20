سبب انفصال ريهانا عن حسن جميل بعد 3 سنوات 

واشنطن(صدى):

أحدثت النجمة العالمية ريهانا جدلا واسعا بسبب انفصالها عن حبيبها الملياردير حسن جميل بعد علاقة عاطفية استمرت 3 أعوام.

وكشف مصدر مقرب من ريهانا أن سبب الانفصال هو إجبار حسن جميل ريهانا على تناول الطعام الدسم، لكي تكسب وزنا وتصبح سمينة.

ولفت المصدر إلي أن إجبار حسن جميل لريهانا على الأكل أفقدها الشعور بالجاذبية في الأماكن العامة، حيث لم يعد يُنظر إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي على أنها مثيرة، بالإضافة لابتعادها عن الغناء.