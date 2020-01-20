  • الإثنين 20

    يناير

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. ماجد عبدالله يستعرض تاريخ أهدافه مع الدوري

ماجد عبدالله يستعرض تاريخ أهدافه مع الدوري

ماجد عبدالله يستعرض تاريخ أهدافه مع الدوري
طلال الغامدي(صدى):

سجل أسطورة نادي النصر ماجد عبدالله، 17 هدفًا في 17 مباراة، من أصل 18 مباراة، في الموسم الرابع مع النصر سنة 1399-1400هـ.

وقال ماجد عبدالله عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : في موسمي الرابع مع النصر سنة 1399-1400هـ حصلت على أول بطولة دوري وسجلت 17 هدفًا في 17 مباراة، وهداف الدوري للمرة الثانية على التوالي.

وسجل ماجد عبد الله 3 أهداف في مباراة أمام الاتفاق عام 1400 هـ حيث فاز النصر وقتها بـ 5 أهاف مقابل لاشئ.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 119 ] نشر منذ 5 ساعات

كبير يا بوعبدالله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *