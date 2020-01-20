ماجد عبدالله يستعرض تاريخ أهدافه مع الدوري

طلال الغامدي(صدى):

سجل أسطورة نادي النصر ماجد عبدالله، 17 هدفًا في 17 مباراة، من أصل 18 مباراة، في الموسم الرابع مع النصر سنة 1399-1400هـ.

وقال ماجد عبدالله عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : في موسمي الرابع مع النصر سنة 1399-1400هـ حصلت على أول بطولة دوري وسجلت 17 هدفًا في 17 مباراة، وهداف الدوري للمرة الثانية على التوالي.

وسجل ماجد عبد الله 3 أهداف في مباراة أمام الاتفاق عام 1400 هـ حيث فاز النصر وقتها بـ 5 أهاف مقابل لاشئ.