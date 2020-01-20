ليفربول يستعد لرحيل ساديو ماني بـ «تيمو فيرنر»

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحافية، اليوم الاثنين، عن احتمالية رحيل السنغالي الدولي ساديو ماني نجم نادي ليفربول الإنجليزي، عن الفريق؛ حيث يرغب الريدز في ضم مهاجم جديد تحسبا لرحيل ماني.

ويسعى نادي ريال مدريد الإسباني إلى التعاقد مع ماني بأي ثمن، حيث أبدى الفرنسي زين الدين زيدان إعجابه باللاعب المتألق رفقة ليفربول؛ فيما اقترب ليفربول من حسم صفقة المهاجم تيمو فيرنر لاعب نادي لايبزيغ.

ويريد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، التعاقد مع فيرنر الذي يجيد اللعب في مركزي رأس الحربة والجناح، وهو ما يجعله خيارا مثاليا في هجوم الريدز، الذي يمكن أن يفتقد جهود ماني في الموسم المقبل.

ومن المتوقع، أن ليفربول سيحسم صفقة فيرنر مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، في ظل المنافسة المستعرة من جانب نادي تشيلسي اللندني للحصول على خدمات المهاجم الألماني الشاب؛ فيما يحتل الريدز صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما حصد 64 نقطة من 22 مباراة.