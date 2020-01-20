مقاضاة شخص لتصويره سيدة دون علمها  

أبوظبي(صدى):

قام شخص عربي بتصوير سيدة دون علمها في الشارقة، كما وصفها بعبارات مسيئة وجارحة لشرفها في مكان عام، ما دفعها لتقديم بلاغ ضده بالواقعة.

وتعود الحادثة عندما شاهدت السيدة المتهم وهو يصورها أكثر من صورة، فذهبت إليه، وطلبت منه مسح الصور ولكنه رفض وأصر على عدم مسحها، وبعد إصرار المجني عليها بمسحها وإعلامه بأنها ستبلغ الشرطة قام بسبها.

وباشرت محكمة جنح الشارقة ملابسات القضية واستمعت إلى أقوال الشاكية، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة عقوبة صارمة بحق المتهم.