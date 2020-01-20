ترامب يقدم أول دفاع شامل قبيل بدء محاكمته في مجلس الشيوخ

واشنطن(صدى):

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بتقديم دفاع شامل قبيل بدء محاكمته في مجلس الشيوخ، وجاء ذلك بعد رفضه التعاون في تحقيق المساءلة، الذي قاده الحزب الديمقراطي في مجلس النواب.

وشملت الوثيقة التي سيقدمها “ترامب”، دفاعًا أكثر تفصيلاً وقوة في الدفع ببراءته من الاتهامات، كما أنه لا ينبغي عزله من منصبه مثلما يطالب الديمقراطيون.

ومن جانبه، أوضح فريق “ترامب” القانوني أن الرئيس تصرف ضمن صلاحياته الدستورية بالضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العام الماضي للتحقيق بشأن جو بايدن وابنه هانتر ضمن ما يشير “ترامب” إلى أنها حملة لمكافحة الفساد.