بالفيديو.. لقاء نادر بين الملك عبدالعزيز وفرانكلين روزفلت في قناة السويس

نايف السالم(صدى):

رصد مقطع فيديو لقاءً نادرًا بين الملك عبدالعزيز آل سعود و الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت على متن البارجة الأمريكية كوينسي في قناة السويس قبل 75 عاما.

ومن جهتها، أشارت السفارة الأمريكية في الرياض عبر صفحتها الخاصة على “تويتر” : “منذ أن تأسست علاقتنا الدبلوماسية في عام 1933م، أسفر التعاون الأمريكي السعودي عن واحدة من أقوى الشراكات في المنطقة”، مبينة أن اللقاء يعود لعام 1945ّ.

وأبانت السفارة: أنه تم تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة قبل 75 عاماً عندما التقى الرئيس فرانكلين روزفلت بالملك عبد العزيز بن سعود على متن البارجة الأمريكية كوينسي في قناة السويس في يوم 14 فبراير 1945 م”.