حساب المواطن يؤكد على ضرورة الإفصاح عن مصادر الدخل الشهري

عادل الحربي(صدى):

أكد برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين على أهمية الإفصاح عن كافة مصادر الدخل الشهري وتحديث البيانات حتى لا يتوقف الدعم.

وجاء ذلك ذلك ردًا على سؤالًا من أحد الأشخاص قال فيه : أنا مسجل في حساب المواطن ومسجل لدى التأمينات علمًا بأن الأجر المسجل في التأمينات 3000 ريال لكن ما يصرف لي بعد الاستقطاعات هو 2000 ريال وقمت بإدخال هذا الرقم عند التسجيل في حساب المواطن. هل هناك مشكلة في ذلك أم أعيد التعديل بالرقم الأكبر؟

ورد حساب المواطن قائلًا : يتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملًا جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل ” التأمينات/ التقاعد” ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.