شخص يلجأ لحيلة غريبة للحاق بخطيبته فعوقب بالسجن

لندن (صدى):

لجأ شخص بريطاني إلي حيلة غريبة للحاق بخطيبته التي سبقته إلى المغرب، فاتصل بشركة الطيران مدعيا وجود قنبلة علي متن الطائرة.

وتعود الواقعة عندما حاول الرجل الإبلاغ عن قنبلة وهمية بهدف تأخير الرحلة بعدما تأكد أنه لن يصل إلى المطار في الوقت المحدد، كما أنه ليس بمقدوره شراء تذكرة أخري.

وبحسب ما وردنا فإنه تم القبض علي الشخص المدان بمجرد دخوله إلى المطار، بعد تعقب مكالمته الهاتفية.

وأصدر القضاء البريطاني، حكما بالسجن علي هذا الشخص لمدة سنة و4 أشهر، جراء قيامه في يونيو 2019، بالتبليغ عن وجود قنبلة على متن طائرة متوجهة من مطار غاتويك بلندن نحو مراكش.