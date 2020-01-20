وظيفة نسائية شاغرة في شركة الشايع الدولية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة الشايع الدولية للتجارة بمدينة الرياض، عن توفر وظيفة نسائية شاغرة، للعمل بمدينة الرياض داخل الأسواق والمجمعات التجارية، بمسمى (مُصممة عرض).

واشترطت الشركة أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية أو ابنة مواطنة، وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً و كتابة (شرط أساسي)، كما يفضّل من لديها خبرة في نفس المجال ونفس التخصص.

وأكدت على ضرورة أن تكون حسنة المظهر واللباقة في الكلام، والقدرة على التنظيم والتخطيط والمرونة في التنقل؛ فضلًا عن إجتياز المقابلة الشخصية؛ لافتة إلى أن المزايا:راتب اساسي، بدل سكن، بدل نقل (تحدد بعد المقابلة).

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تأمين طبي، دورات تدريبية وتطويرية، وعمولات ربع سنوية حسب سياسة الشركة، خصومات خاصة للموظفة على جميع العلامات التجارية التابعة لشركة الشايع، وإمكانية التطور الوظيفي بناءً على مسار وظيفي واضح.

وأشارت إلى أن الوظائف بالرياض فقط، كما لن ينظر لأي سيرة ذاتية لم تتوافر فيها الشروط المعلن عنها؛ فيما التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 2020/01/20م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب؛ حيث تُرسل السيرة الذاتية والخبرات إلى البريد الإلكتروني التالي مع كتابة مسمى الوظيفة (مصممة عرض VM) في عنوان البريد: [email protected]