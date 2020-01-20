بالصور.. أحمر شفاه ينقذ النساء من الاغتصاب

نيودلهى (صدى):

صنع رجل هندي أسلحة لحماية النساء من الاغتصاب، والتي تتكون من مسدسات بشكل المتعلقات النسائية مثل شنطة اليد والأحذية وأحمر الشفاة، التي ترتديها السيدات كمتعلقات شخصية إلى جانب استخدامها كسلاح لحمايتهن من الاغتصاب.

وجاءت هذه الأسلحة بشكل يناسب الموضة، حتى لا يشك أحد بأن ما ترتديه أو تستخدمه السيدات أسلحة، وذلك بسبب انتشار عمليات الاغتصاب في الهند؛ حيث تلقت السلطات بلاغات تفيد بتعرض امرأة للاغتصاب كل 15 دقيقة فى المتوسط خلال عام 2018.

وأثارت واقعة اغتصاب جماعي لامرأة وقتلها فى حافلة فى نيودلهي بالهند عام 2012، غضبا خرج معه عشرات الآلاف إلى الشوارع في أنحاء الهند احتجاجا ودفعت نجوما سينمائيين وسياسيين للمطالبة باتخاذ إجراء، مما أدى إلى تشديد العقوبات وإنشاء محاكم جديدة لسرعة البت فى القضايا.