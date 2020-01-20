6 علامات في الوجه تدل على مشاكل صحية 

أميرة خالد(صدى):

يتعرض الوجه لتغيرات طارئة يستدل منها على الحالة الصحية للإنسان، فور الإصابة ببعض الأمراض.

وينصح معظم السيدات بزيارة الطبيب المختص، من أجل الخضوع لبعض الفحوصات الطبيية، ولذلك نستعرض بعض العلامات التي يمكن بها الاستدلال علي الحالة الصحية ومنها 1- اصفرار الوجه: يعد من الأعراض المصاحبة لمرض اليرقان، ويحدث عندما يفقد الكبد القدرة على تحطيم مادة البيليروبين.

2- الشامات: عبارة عن بقع صغيرة، يميل لونها إلى البني الداكن، ففي حال تغير حجمها أو صار ملمسها خشن، يجب التوجه إلى الطبيب المختص.

3- قرح حول الفم: بعض الأشخاص يعانون من ظهور قرح حول منطقة الفم نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس، ولكن في حالة استمرارها لعدة أيام، يجب التوجه إلى الطبيب المختص.

4- تشققات الشفاة: تحدث التشققات نتيجة برودة الطقس، ويمكن التخلص منها باستخدام زبدة الكاكاو.

5- فراشة الطفح: لا تشكل حالات الطفح الجلدي خطورة على صحة المصابين بها، وهو طفح يميل لونه إلى الأحمر أو البنفسجي.

6- نمو الشعر: تعاني بعض السيدات من نمو الشعر بمناطق غير مرغوب بها في الوجه، بسبب الاضطرابات الهرمونية، والإصابة بتكسيات المبايض