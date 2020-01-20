فريق مغربي يسقط في «فخ» كبير

طلال الغامدي(صدى):

سقط فريق الدفاع الحسني الجديدي المغربي، في فخ كبير وعملية احتيال غريبة، من قبل أحد وكلاء اللاعبين، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، الذي عرض فيديو “مفبرك” غير حقيقي، للمهاجم المغربي عدنان أوعيد، لكي يقنعهم بشراء اللاعب بمهارات ليست تخصه.

واتضح فيما بعد أن الفيديو للاعب آخر اسمه شان، ويلعب في الدوري التركي، الأمر الذي اكتشفه جمهور الفريق الجديدي، بعد الإعلان بشكل رسمي عن التوقيع مع أوعيد لموسمين ونصف.

وفي السياق نفسه، أعلنت إدارة الدفاع الحسني الجديدي في وقت لاحق، فسخ عقد أوعيد بداعي فشله في اجتياز الاختبارات البدنية، بحسب موقع ” البطولة ” الرياضي المغربي.