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بالفيديو.. أمل العوضي تعلق فعلى ارتداء العباءة: «ليست زيا معتمدا»

بالفيديو.. أمل العوضي تعلق فعلى ارتداء العباءة: «ليست زيا معتمدا»
خالد الظفيري(صدى):

أظهر مقطع فيديو المذيعة والفنانة الكويتية أمل العوضي وهي تعلق فيه على ارتداء العباءة في الكويت، مشيرة إلى أنه ليست زياً معتمداً في بلدها لكنها ترتديه لأنها تحبه إلى حد كبير جداً.

وقالت الفنانة إنها تمتلك عدداً كبيراً من العباءات، مما اثار ضجة كبيرة في أوساط متابعي الحسابات التي أعادت نشر الفيديو على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وأعرب الكثيرون عن استغرابهم عدم ارتدائها العباءة رغم أنها قالت إنها تحبها.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2599 ] نشر منذ 35 دقيقة

صح الزي المعتمد عندكم هو الميني جوب و الاستيرتش و الكت ي جيل الغزو .

[ عدد التعليقات: 91533 ] نشر منذ 30 دقيقة

ههههههههههههههههه ,,

.. فيه عالم صايعه ياجذع ..

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