العيدان لريان جيلر:«في حد بالدنيا يجيله جلطة ويقعد يتصور ويبكي من غير ولا دمعة»

خالد الظفيري(صدى):

هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان نجم المواقع ريان جيلر بعد ظهور في مقطع متداول وهو يبكي بسبب المرض.

وتهكمت العيدان من ريان عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” ، قائلة: ” ريان جيلر في أحد بالدنيا يتعرض لجلطة ويقعد يصور ويبكي ويتشهد.. بابا اللي تجيله جلطة ما بتحرك من مكانه، مو يصور وقاعد يبكي من غير ولا دمعة “.

واستكملت العيدان هجومها علي ريان، قائلة:” خلصنا من سالفة أبي أحد يتبناني ما أبي أهلي ومرة مادري شنو بيسوي بنفسه مشكلته إنه ميت ان يجذب اهتمام الناس مايدري إن الناس تطالعه على إنه مراهق مايمتلك اَي نضوج “.

وتابعت العيدان :” صراحة ما أقول الله يعين أهله علينا لأن أهم اللي قاعدين يدفعون فاتورة حب الظهور اللي عنده الشرهة من ينشر له و يصدقه “.