فوائد مذهلة لـ «الأفاكادو» في خسارة الوزن

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء أن ثمرة الأفاكادو تساعد على إنقاص الوزن رغم ارتباطها بالدهون؛ حيث أنها غنية بالدهون الصحية التي يحتاجها الجسم، لأنها طبيعية ومفيدة، بخلاف الدهون الأخرى المشبعة أو ما يجري تناوله في الأطعمة المقلية.

وتعمل الأفاكادو على التحكم في الشهية، وتحافظ على الشعور بالشبع لدى الإنسان لمدة تقارب خمس ساعات، فيما يستحب تناولها مع الفطور، كما تبطئ عملية الهضم، وهو ما يعني تناول كميات أقل من الطعام خلال اليوم.

ومن الأفضل تناول الأفوكادو عوض اللجوء إلى المكملات الغذائية حتى تحصل الطاقة من خلال مواد مثل الكرياتين والكافيين وحمض النتريك؛ حيث تحفز الطاقة في جسم الإنسان، كما تحمي من الشيخوخة وتقي من عدة أمراض أخرى.