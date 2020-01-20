محكمة كويتية تقضي بسجن سعيد دشتي ونائبته الروسية 10 و7 سنوات 

خالد الظفيري(صدى):

أصدرت محكمة الاستئناف في الكويت، اليوم الإثنين، حكما بحبس رئيس مجلس إدارة شركة ” رابطة الكويت والخليج للنقل (كي.جي.ال للاستثمار) سعيد دشتي 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، ونائبته الروسية مارشا لازريفا، 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.

وصدر حكما بسجن آخرين ما بين 15 سنة و7 سنوات وتغريم المتهمين مبالغ تجاوزت 45 مليون دينار (نحو 148,500,000 دولار)، في قضية الاستيلاء على المال العام، بحسب ما نشره حساب ” المجلس ” المحلي.

وكانت الجهات الأمنية أوقفت سعيد دشتي ونائبته الروسية مارشا لازاريفا، قبل عامين، بعدما تقدم وزير المواصلات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ السابق عيسى الكندري، ببلاغ إلى النائب العام في أكتوبر/تشرين الأول 2015، حول ما اكتنف العمل في ” الموانئ “ من صرف مبالغ مالية بشكل مباشر من حساب الإيرادات لدى أحد البنوك تقدر بـ 21 مليون دينار (نحو 70 مليون دولار).