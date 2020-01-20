تطوير كراسي سيارات المستقبل لتحسين صحة العملاء

لندن (صدى):

أعلنت جاكوار لاند روفر، عن تطوير كراسي سيارات المستقبل ، وتتمثل في نظام متغير الشكل مصمم لتحسين صحة العملاء من خلال معالجة المخاطر الصحية المترتبة على الجلوس لفترات طويلة بوضعية خاطئة .

ويستخدم المقعد المتغير ، الذي يتم اختباره من قبل قسم أبحاث الهيكل الداخلي في جاكوار لاند روفر ، مجموعة من المحركات المصغرة ضمن حشوة المقعد الرغوية لإجراء تعديلات صغرى باستمرار.

ويتّبع أكثر من ربع البشر حول العالم أي ما يعادل 1.4 مليار نسمة أسلوب حياة يعتمد على الجلوس بشكل متزايد ، والذي يمكن أن يؤدي إلى تقلص العضلات في الساقين والأرداف والإليتين ، ما يتسبب بآلام الظهر.

وتستطيع هذه التكنولوجيا التي تمثل كراسي سيارات المستقبل محاكاة إيقاع المشي، أو الحركة المعروفة باسم “التذبذب الحوضي” ، أن تساعد على التخفيف من المخاطر الصحية المترتبة على الجلوس لفترة طويلة.