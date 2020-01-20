«آل سويلم» يدعم النصر بمليون ريال
فاجأ سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة النصر السابق، اليوم الاثنين، إدارة النادي بتقديمه دعم مالي قدره مليون ريال.
أضاف الحساب الرسمي لنادي النصر عبر موقع ” تويتر ” أن سعود آل سويلم قدم دعمًا ماليًا للنادي مقداره مليون ريال.
ومن جانبها، أشادت إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت، بمبادرة سعود آل سويلم غير المستغربة تجاه أصفر العاصمة.
زاير[ عدد التعليقات: 2599 ] نشر منذ 7 ساعات
ان كان الشيخ سعود السويلم هلالي سابقا ولكن بعد أن رشح لرأس نادي النصر من هيئة الرياضة صحا ضميره ونجح في انتزاع كأس دوري المحترفين من نادي الهلال .