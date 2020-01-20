«آل سويلم» يدعم النصر بمليون ريال 

ماجد محمد(صدى):

فاجأ سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة النصر السابق، اليوم الاثنين، إدارة النادي بتقديمه دعم مالي قدره مليون ريال.

أضاف الحساب الرسمي لنادي النصر عبر موقع ” تويتر ” أن سعود آل سويلم قدم دعمًا ماليًا للنادي مقداره مليون ريال.

ومن جانبها، أشادت إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت، بمبادرة سعود آل سويلم غير المستغربة تجاه أصفر العاصمة.