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«آل سويلم» يدعم النصر بمليون ريال 

«آل سويلم» يدعم النصر بمليون ريال 
ماجد محمد(صدى):

فاجأ سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة النصر السابق، اليوم الاثنين، إدارة النادي بتقديمه دعم مالي قدره مليون ريال.

أضاف الحساب الرسمي لنادي النصر عبر موقع ” تويتر ” أن سعود آل سويلم قدم دعمًا ماليًا للنادي مقداره مليون ريال.

ومن جانبها، أشادت إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت، بمبادرة سعود آل سويلم غير المستغربة تجاه أصفر العاصمة.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2599 ] نشر منذ 7 ساعات

ان كان الشيخ سعود السويلم هلالي سابقا ولكن بعد أن رشح لرأس نادي النصر من هيئة الرياضة صحا ضميره ونجح في انتزاع كأس دوري المحترفين من نادي الهلال .

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