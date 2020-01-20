الغرفة التجاریة الصناعیة بالباحة تعلن عن وظائف إداریة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت غرفة الباحة بالتعاون مع صندوق (ھدف) من خلال البوابة الوطنیة للعمل (طاقات) توفر وظائف إدارية شاغرة (للنساء)، للعمل بالمسمیات التالیة ( ُمترجم ، وأخصائي موارد بشرية).

وأشترطت أن تكون المتقدمة سعودية الجنسیة، ودرجة البكالوريوس أو ما يعادلھا في تخصص الموارد البشرية أو إدارة أعمال، حديثة التخرج، ألا تكون المتقدمة على رأس العمل سواء في القطاع العام أو الخاص، وأن تشیر سجلات التأمینات الإجتماعیة والخدمة المدنیة بعدم تسجیل المتقدمة على أي وظیفة خلال الستة.

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مترجم (للنساء – وظیفة واحدة )

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أخصائي موارد بشرية (للنساء – وظیفة واحدة)

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