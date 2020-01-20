بالفيديو.. تفاصيل صادمة في واقعة مريضة «ديدان» أنبوب التنفس بجدة وإعلان وفاتها

نايف السالم(صدى):

رحلت المريضة التي ظهرت في مقطع فيديو يكشف عن ظهور ” دود ” من أنبوب التنفس الخاصّ بها في محافظة جدة، عن الحياة اليوم الاثنين؛ حيث تعرضت لجلطة سببت لها وفاة دماغية.

ومن جانبه، أوضح أحد ذوي الفقيدة تفاصيل الواقعة لقناة الإخبارية؛ حيث قال أن الواقعة بدأت من يوم الجمعة عندما سقطت في المنزل ليتم نقلها إلى المستشفى وتشخيصها بجلطة في القلب؛ لتبقى في المستشفى ثلاثة أيام ويظهر في اليوم الثالث لهم ديدان تخرج من أنبوب التنفس.

وأشار إلى أنهم أبلغوا الكادر الطبي بذلك ليقوم بإخراجهم من غرفة المريضة ويمنعوا الزيارة عنها بعد تنظيف الأنبوب؛ فيما لم يكن الاستشاري متواجد؛ بينما أخبروهم بأن سبب تلك الديدان أنها متوفية دماغيًا، كما أعرب عن شكواه من سوء الاهتمام.

وفي السياق نفسه، كشفت مصادر، أن ذلك ” الدود ” هو عبارة عن يرقات الكيسة المذنبة، وهي من مسببات الديدان الشريطية التي تصيب الجهاز العصبي.

فيديو | مقطع متداول لخروج دود من أنبوب تنفس لمريضة في مستشفى بجدة.. وأحد ذويها لـ #الإخبارية: منعونا من الدخول لها وأبلغونا بوفاتها دماغيا pic.twitter.com/kNnQQ0ltFu — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 20, 2020

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