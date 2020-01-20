الصور.. سيارة استون مارتن الخارقة تخطف أنظار عشاق المركبات

لندن(صدى):

كشفت شركة استون مارتن النقاب عن سيارتها الجديدة2021، مبينة أن سيارتها التي وصفت بالخارقة يمكنها السير على الرمال والحصى، نظرا لأنها مزودة بأنظمة تعليق وأنظمة فرامل.

وتميزت سيارة استون مارتن الجديدة بتصميم خيالي بسبب ارتفاعها عن الأرض مما يمكنها من السير علي الرمال والحصي، وترجع البداية إلي سيارة DBX التي ظهرت كنسخة اختبارية ضمن فعاليات معرض جنيف للسيارات في عام 2015.

وتعد سيارة SUV بأنها ذات أداء خارق فهي تنافس كلاً من؛ لامبورجيني اوروس، و بنتلي بينتايجا V8 ، و بورش كايين تيربو ، وتراهن استون مارتن وبقوة ضمن هذه الفئة الجديدة من السيارات في أسطولها فمصير الشركة مرتبطة بنجاح أو فشل هذه السيارة المختلفة عن باقي السيارات التي صنعتها استون مارتن على مدار 106 سنة.