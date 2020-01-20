وظيفة إدارية شاغرة في بنك الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشف بنك الرياض عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن وجود وظيفة إدارية شاغرة لذوي الخبرة، للعمل بالبنك بالمدينة المنورة، بمسمى (مدير علاقات الشركات الناشئة) (Emerging Enterprise Relationship Manager)

واشترط البنك، درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في القطاع المصرفي، إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى مُتقدم).

وأوضح أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الإثنين 2020/01/20م، وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب؛ فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): هنا