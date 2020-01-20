تهريب البويضات المخصبة من أبقار شهيرة

طوكيو (صدى):

‏اقترحت وزارة الزراعة ‎اليابانية، اليوم الاثنين، تشريعًا لحماية الملكية الفكرية للبويضات المخصبة والمواد الجينية المأخوذة من أبقار ” الواغيو ” الفاخرة الشهيرة في ‎اليابان، وذلك مع تزايد المخاوف بشأن عمليات التهريب للخارج.

ويُربى ” الواغيو ” في اليابان بطريقة خاصة، ويتم الحصول عليه من سلالات معينة من الماشية التي تنتج نسبة من الدهون الزيتية غير المشبعة؛ حيث يمتاز بجودته العالية وثمنه المرتفع.

ويتعدى سعر الكيلوغرام من لحم الواغيو إلى مئات الدولارات، ورائحته تمزج بين الخوخ وجوز الهند أثناء الطهي، كما أنها سهلة المضغ والذوبان في الفم؛ فيما دخل لحم ” الواغيو ” موسوعة غينيس في يونيو عام 2017، في صورة وجبة برجر.