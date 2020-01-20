«ساما» تحذر جهات التمويل من التواصل مع العملاء بهذه الطريقة 

علي القحطاني(صدى):

حذرت مؤسسة النقد العربي ” ساما ” جهات التمويل من التواصل مع العملاء عن طريق استخدام مُغلّفات تشير إلي أنها تحتوي على معلومات تحصيل ديون.

وأضافت ” ساما ” في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع ” تويتر “:” لا يحق لجهة التمويل التواصل مع العملاء عن طريق استخدام مُغلّفات مكتوب على ظاهرها كلمات تشير إلى أنها تحتوي على معلومات تحصيل ديون “.

وتسعى مؤسسة ساما لتنظيم آلية التحصيل والتواصل مع العملاء الأفراد وضامنيهم، بشكل يُتيح لجهات التمويل اتباع إجراءات واضحة ومحددة بما يحمي حقوق أطراف العلاقة.