الأهلي يخطط لضم مدافع محلي تحقيقا لرغبة جروس 

طلال الغامدي(صدى):

أجرت إدارة نادي الأهلي خلال الساعات الحالية محاولات جادة لتوفير احتياجات السويسري كريستيان غروس، المدير الفني للفريق، للتعاقد مع لاعب محلي قد يكون في خط الدفاع.

وأعرب جروس عن غضبه بسبب قرار إدارة الأهلي بالاكتفاء بإجراء تعديل واحد على قائمة أجانب “الراقي” في “ميركاتو” الشتاء، وتدعيم الصفوف بصفقة واحدة لنهاية الموسم.

وكان جروس يمني النفس بتدعيم صفوفه بصفقتين إضافيتين أحدهما دفاعي والأخر هجومي، ولكن اصطدمت رغبة المدرب السويسري بقرار الإدارة والذي يتمثل في الاكتفاء بصفقة مارين.