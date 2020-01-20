زبدة الفول السوداني تنقص الوزن وتقوي العظام

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أوضح خبراء، اليوم الاثنين، فوائد تناول زبدة الفول السوداني؛ حيث تمد الجسم باحتياجه من النياسين (فيتامين ب 3) والطاقة؛ فضلًا عن فيتامين ب 6 والبوتاسيوم والمغنزيوم والزنك والفسفور.

وتعمل هذه المواد على تقوية العظام وخلايا الجسم؛ فيما تساعد على خسارة كيلوغرامات من الوزن الزائد، لأنها تبقي الإنسان في حالة من الشبع وتصرفه عن تناول المزيد من الطعام؛ فيما يجب تناولها مع قطعة من الخبز، أو إضافتها إلى عصير من الحليب والموز والشوفان.

وفي السياق نفسه، حذر الخبراء من الإكثار من تناول زبدة الفول السوداني لأنه قد يعرقل حركة الدم في الأوعية الدموية، وهذا الاضطراب من شأنه أن يحدث أمراضا على مستوى القلب.