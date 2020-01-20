بالفيديو.. مواطنة تكشف تعنيفها وضربها على يد شقيقها

علي القحطاني(صدى):

طرحت مواطنة على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر ”، شكوتها من تعنيف شقيقها، حيث ظهر على المواطنة آثار اعتداء وإصابات بوجهها.

وقالت المواطنة في أحد المقاطع متحدثة عن شقيقها : شفت من الدنيا من 7 سنوات ومن قبل 7 سنوات من اعتداءات ، لا نشرت تويتر ولا تكلمت فيهم ، كنت عقلانية بما فيه الكفاية أعطيهم فرصة “.

وأضافت : ” الناس قالت لي قدمي شكاوى يا أمل وتمشي حقوقك ، قدمت واستعنت بمحامين خذلوني كلهم بمجرد ما يشوفون الجاني كأنهم يستخدمون واسطاتهم علي ” .

وتابعت : ” ما عندي شيء أقدر أسويه ، أخوي اعتدى عليّ وبعد كذا طلعوه من السجن بعد ربع ساعة “.

واستكملت : ” كان طليقي يحميني من إخواني ومن بعض الأقارب الذين لا يملكون الرحمة دمروه ودمروا ولدي حتى استغلوه مادياً وتسببوا له في تعب نفسي وجسدي ”، مضيفة ” تم تهديدي قبل يومين من قبل أخي بإرسال المباحث لي.