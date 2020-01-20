بالفيديو.. مواطنة تكشف تعنيفها وضربها على يد شقيقها
طرحت مواطنة على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر ”، شكوتها من تعنيف شقيقها، حيث ظهر على المواطنة آثار اعتداء وإصابات بوجهها.
وقالت المواطنة في أحد المقاطع متحدثة عن شقيقها : شفت من الدنيا من 7 سنوات ومن قبل 7 سنوات من اعتداءات ، لا نشرت تويتر ولا تكلمت فيهم ، كنت عقلانية بما فيه الكفاية أعطيهم فرصة “.
وأضافت : ” الناس قالت لي قدمي شكاوى يا أمل وتمشي حقوقك ، قدمت واستعنت بمحامين خذلوني كلهم بمجرد ما يشوفون الجاني كأنهم يستخدمون واسطاتهم علي ” .
وتابعت : ” ما عندي شيء أقدر أسويه ، أخوي اعتدى عليّ وبعد كذا طلعوه من السجن بعد ربع ساعة “.
واستكملت : ” كان طليقي يحميني من إخواني ومن بعض الأقارب الذين لا يملكون الرحمة دمروه ودمروا ولدي حتى استغلوه مادياً وتسببوا له في تعب نفسي وجسدي ”، مضيفة ” تم تهديدي قبل يومين من قبل أخي بإرسال المباحث لي.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91541 ] نشر منذ 3 ساعات
الله اعلم بما لا نعلم ..
محمد[ عدد التعليقات: 3472 ] نشر منذ 1 ساعة
المرجله مقياس وليس اعتداء
ريلاكس[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 28 دقيقة
واضح من أسلوبها انها عقلانية وتحتاج شخص عقلاني مثل أخوها يتفاهم معها