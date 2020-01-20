المديرة المالية لهواوي تمثل أمام محكمة كندية لمواجهة تسليمها لواشنطن

وكالات(صدى):

تمثل المديرة المالية لمجموعة هواوي الصينية مينغ وانتشو التي تسبب توقيفها في فانكوفر بأزمة في العلاقات بين كندا والصين، أمام المحكمة الاثنين في جلسة مخصصة للبت بشأن مسألة تسليمها إلى الولايات المتحدة.

ومينغ الابنة الكبرى لمؤسس هواوي رين زينغفي، مطلوبة لدى السلطات الأميركية بتهمة الاحتيال. ومن أجل الحصول على حريتها، على السيدة الصينية الملقّبة بـ”أميرة هواوي” إقناع القاضي الكندي أن التهم الأميركية المرتبطة بشبهة خرق العقوبات المفروضة على إيران لا تندرج في إطار المخالفات للقانون الكندي ودوافعها سياسية.

وتتهم الولايات المتحدة مينغ بالكذب على مصرف “إتش إس بي سي” بشأن علاقة هواوي بشركة “سكايكوم” المتفرّعة عنها في إيران، ما عرّض المصرف لخطر خرق العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

وأفادت وزارة العدل الكندية في مذكّرات المحكمة “ببساطة، هناك أدلة على أنها خدعت +إتش إس بي سي+ لحمله على مواصلة تقديم الخدمات المصرفية إلى هواوي”.

ونفت مينغ الاتهامات. وتم الإفراج عنها بكفالة، وهي تقيم في أحد منزليها الفخمين في فانكوفر منذ عام بانتظار محاكمتها.