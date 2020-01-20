الأمير هاري: أشعر بالحزن الشديد بعد التخلي عن واجباتي الملكية

وكالات(صدى):

كشف الأمير البريطانى هارى، أنه يشعر بالحزن الشديد لاضطراره للتخلى عن واجباته الملكية فى اتفاق مع الملكة إليزابيث وكبار العائلة المالكة .

وكان قصر باكنجهام والملكة أعلن يوم السبت أن هارى وزوجته الأمريكية ميجان وهى ممثلة سابقة لم يعودا عضوين عاملين فى الأسرة الملكية ولن يستخدما لقبيهما الملكيين وسيستقلان ماليا.

و قال هارى في كلمة بمؤسسة سنيبيل الخيرية أمس الأحد، إن النتيجة النهائية لم تكن ما أراده هو وزوجته، حيث ظهر بإحباط كبير.

وقال الأمير هاري: “أملنا كان مواصلة خدمة الملكة والكومنولث وجمعياتى العسكرية بدون أموال عامة. للأسف لم يكن هذا فى الإمكان”.

وأضاف الأمير البريطانى: “قبلت هذا وأنا أعلم أنه لن يغير (واقع) من أكون ولا مدى التزامي”، ووفقا للترتيب الجديد، سيظل هارى أميرا وسيحتفظ الزوجان بلقبى دوق ودوقة ساسكس مع شروعهما فى حياة جديدة يتنقلان فيها بين بريطانيا وأمريكا الشمالية حيث سيقضيان معظم وقتهما، لكنهما لن يشاركا فى أى مراسم أو جولات ملكية فى المستقبل.

وتابع:”أصبت بحزن شديد لأن (الأمور) وصلت إلى هذه (النتيجة)” موضحا أن قرار تقليص أنشطتهما الملكية جاء بعد شهور من المشاورات ولم يكن قرارا متسرعا.