للمرة الأولى شيرين تغني على كرسي بجدة بسبب تعب مفاجيء (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

ظهرت الفنانة شيرين عبدالوهاب في حفلها الأخير بجدة وهي تجلس على كرسي على المسرح.

وطلبت شيرين لأول مرة من منظمي الحفل، الجلوس على كرسى أثناء الغناء، بعدما شعرت بتعب مفاجئ .

واعتذرت شيرين للجمهور على هذا الطلب، قائلة : “آسفة دي أول مرة اعملھا في حیاتي”.

وصعدت شيرين إلى المسرح متأخرة أكثر من ربع ساعة علي غير عادتها، مما يؤكد شعورها بإرهاق وتعب شديد.

وبعد مرور 30 دقيقة فقط طلبت أخذ استراحة وذهبت إلى غرفتها وعادت لتكمل الحفل ولكن ظهر عليها التعب مما دفعها للجلوس مرة أخرى علي أحد سماعات الفرقة.