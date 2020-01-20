امرأة تنتحر مع زوجها المٌصاب بسرطان الأمعاء ولكن العناية الآلهية تنقذها (صور)

لندن(صدى):

قررت امرأة الانتحار مع زوجها المصاب بمرض سرطان الأمعاء ، بعدما عاشا معا حياة زوجية استمرت 60عاما.

وقالت صحيفة ميرور البريطانية، إن مافيس إكلستون (80 عاما) اتفقت مع زوجها دينيس (81 عاما) على التخلص من حياتهما معا، وذلك حتى لا يشعر بالألم مجددا بسبب مرضه؛ حيث تناولا كمية كبيرة من الأقراص المنومة ومسكنات الألم.

وتوفى الزوج المصاب بالسرطان على الفور بينما نجت الزوجة، حيث اعتقلتها الشرطة، ونقلتها من المستشفى إلى السجن، ووجهت إليها تهمة القتل العمد من خلال المساعدة على الموت.

وتم محاكمتها في محكمة ستافورد كراون بتهمة القتل، التي خلصت إلى إقدامها على القتل بغير قصد، وبراءتها من التهمة بسبب وصولها لمرحلة الشيخوخة.