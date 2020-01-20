مركز عثوان بجازان يحبط تهريب 1010 حِزَم قات
نجحت دوريات مركز عثوان في جازان، في إحباط تهريب كمية كبيرة من حزم قات، اليوم الاثنين، أثناء قيامها بعملها الميداني.
واستطاعت الدوريات ضبط تهريب 1010 حِزَم قات بعد الرصد والمتابعة؛ في إطار الجهود المبذولة لفرض السيطرة على مهربي المواد المخدرة.
ومن جانبه حث رئيس مركز عثوان إبراهيم بن عبدالله أبو ملحة، أفراد الدوريات على مضاعفة الجهود في سبيل القضاء على التهريب بكافة أنواعه.
زاير[ عدد التعليقات: 2599 ] نشر منذ 7 ساعات
نبات القات يزرع في جبال تهامة و المنطقة الجنوبية بكثرة عجزت الدوله من القضاء علية معظم الكميات المضبوطة محلية المنشأ لا تعتبر تهريب عابرة للحدود .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53697 ] نشر منذ 3 ساعات
يعني مافي تخزينه اليوم😉