مركز عثوان بجازان يحبط تهريب 1010 حِزَم قات

تركي السالم(صدى):

نجحت دوريات مركز عثوان في جازان، في إحباط تهريب كمية كبيرة من حزم قات، اليوم الاثنين، أثناء قيامها بعملها الميداني.

واستطاعت الدوريات ضبط تهريب 1010 حِزَم قات بعد الرصد والمتابعة؛ في إطار الجهود المبذولة لفرض السيطرة على مهربي المواد المخدرة.

ومن جانبه حث رئيس مركز عثوان إبراهيم بن عبدالله أبو ملحة، أفراد الدوريات على مضاعفة الجهود في سبيل القضاء على التهريب بكافة أنواعه.