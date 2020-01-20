5 تطبيقات إلكترونية للشؤون الإسلامية تقدم خدمات نوعية تواكب تطلعات القيادة

بدر الحارثي(صدى):

أعتمد مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام خمس تطبيقات إلكترونية لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المتنوعة عبر منصاتها الرقمية المختلفة , لتمكن الجميع من الاستفادة من خدماتها في مجالات العناية بالمساجد والدعوة إلى الله، وضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار ، تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة .

وتشمل التطبيقات , تطبيق مساجد : وهو تطبيق يتيح للمتصفح فرصة استكشاف المساجد القريبة من موقعه الذي يتواجد فيه , ومتابعة قائمة المساجد المفضلة , وايضا التواصل مع الإمام والمؤذن , وإمكانية إرسال ملاحظات خاصة بالمسجد , وتطبيق مصحف المدينة النبوية الذي يوفر نسختين عاليتي الدقة من مصحف المدينة المنورة برواية حفص عن عاصم , ويدعم ثلاث عشرة لغة عالمية , كما يحتوي على خاصية البحث السريع والإشارة المرجعية , والقراءة الليلية , ومشاركة المصحف عبر مواقع التواصل الاجتماعي , وتطبيق هدي النبي في الحج للتعريف بشكل كامل بأداء المناسك من الإحرام حتى التحلل , مع خاصية الاتصال بالهاتف المجاني المخصص لخدمة ضيوف الرحمن .

فيما جاء تطبيق زاد الحاج والمعتمر ضمن التطبيقات المعتمدة والذي يساعد على أداء مناسك الحج والعمرة مع توفير مجموعة من الكتب وخاصية البحث ومشاركة الكتب التي تعزز الثقافة الإسلامية, كما جاء تطبيق برنامج خادم الحرمين الشريفين المخصص لضيوف خادم الحرمين الشريفين , الذي يعمل على إيضاح مناسك الحج والعمرة , وتقديم نصائح الاستعداد للرحلة , إضافة إلى طرق التواصل مع الجهات الأمنية , وإمكانية معرفة أوقات الصلاة واتجاه القبلة، وغيرها من الخدمات النوعية لضيوف البرنامج من الشخصيات الإسلامية وأسر وذوي الشهداء بمختلف دول العالم وبلغات عالمية .

يشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أطلقت منذ تولي معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ مجموعة من التطبيقات الإلكترونية في إطار مواكبتها لرؤية المملكة 2030 , حازت هذه التطبيقات على رضى المستفيدين في مختلف شرائح المجتمع .