فيديو يثير الإعجاب لرجل مرور يزيل حجارة متناثرة بأحد طرق تبوك

محمود البلوي(صدى):

وثق مقطع فيديو أحد منسوبي الإدارة العامة للمرور وهو يقوم بمساعدة بعض عمال النظافة في إزالة حجارة متناثرة على أحد الطرق في تبوك.

وبدا في المقطع المتداول، رجل المرور وهو يستخدم إحدى أدوات النظافة في إزالة الحجارة مع العمال على أحد الطرق، مما أثار إعجاب رواد السوشيال ميديا في المملكة.

وأظهر المقطع حجارة متناثرة على الطريق مما تسببت في عرقلة السير، الأمر الذي دفعه لاستئجار بعض العمالة على حسابه الخاص لإزالتها ومشاركتهم في عملهم.