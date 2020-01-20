فيديو يثير الإعجاب لرجل مرور يزيل حجارة متناثرة بأحد طرق تبوك
وثق مقطع فيديو أحد منسوبي الإدارة العامة للمرور وهو يقوم بمساعدة بعض عمال النظافة في إزالة حجارة متناثرة على أحد الطرق في تبوك.
وبدا في المقطع المتداول، رجل المرور وهو يستخدم إحدى أدوات النظافة في إزالة الحجارة مع العمال على أحد الطرق، مما أثار إعجاب رواد السوشيال ميديا في المملكة.
وأظهر المقطع حجارة متناثرة على الطريق مما تسببت في عرقلة السير، الأمر الذي دفعه لاستئجار بعض العمالة على حسابه الخاص لإزالتها ومشاركتهم في عملهم.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91498 ] نشر منذ 5 دقائق
جزاه الله خير ..
.. هذا غير انه واجب من صميم عمله ، إلا انه أدى وصيه من توصيات ديننا الحنيف ودفع من جيبه على إزالة الأذى عن الطريق .. بيض الله وجهه ورزقه من حيث لا يحتسب .. آمين ..