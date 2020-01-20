أمن الطرق ينقذ حياة مواطن علق مثبت السرعة في مركبته على طريق جدة 

نايف السالم(صدى):

تمكن رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمكة المكرّمة، من إنقاذ حياة مواطن علق مثبت السرعة في مركبته على طريق الساحل الجديد “المجيرمة باتجاه جدة”.

وفي التفاصيل، ورد بلاغا لمركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمكة المكرّمة يفيد بأن مواطن مركبته من نوع “جمس يوكن” عَلِقَ بها مثبّت السرعة وهو يسير بسرعة 120 كم.

وعلي الفور، تواصلت دوريات أمن الطرق مع قائد المركبة وفسحت الطريق أمامه، حيث لحقت بالمركبة وتعاملت معها بالالتحام من الخلف واستيقافها والسيطرة عليها قبل وقوع خطر لقائدها.