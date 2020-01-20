الظهور الأول للفنانة سعاد السلمان بعد تعرضها للتنمر وإنقاص وزنها

خالد الظفيري(صدى):

ظهرت الإعلامية والفنانة الكويتية سعاد السلمان في فيديو بعد خضوعها لعملية تكميم بالمعدة لإنقاص وزنها الزائد وذلك بعد تعرضها للتنمر من قبل أحد متابعيها.

وظهرت سعاد داخل المستشفي، وبدت عليها علامات التعب الشديد والألم موضحة أنها خضعت لعملية التكميم هذه لإنقاص وزنها .

وقالت سعاد: ”لساني تقيل من المخدر بس كان لازم أسوي هذه العملية من زمان، بس الحمد لله علي كل شيء“.

وكانت الفنانة تعرضت لموقف محرج على الهواء، بعد أن طالبها أحد المتصلين ببرنامج ”صباح الكويت“ بإنقاص وزنها؛ لأنها تعاني من السمنة، فأجابت عليه بأن وزنها كان أكثر من ذلك، وهي تحاول بالفعل في هذا الاتجاه.