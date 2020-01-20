أردوغان يتراجع: لم نرسل قوات حتى الآن إلى ​ليبيا !

وكالات(صدى):

قال الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان ​”لم نرسل قوات حتى الآن إلى ​ليبيا،​ بل أرسلنا مستشارين ومدرّبين فقط”، مشيرًا إلى أنه “تم وضع الأساس لوقف إطلاق النار في ليبيا”، بحسب سكاى نيوز.

كانت تركيا أعلنت فى وقت سابق أنها ستتدخل عسكريًا في ليبيا، عقب اقتراب قوات المشير خليفة حفتر من السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس.

ورفضت كل الدول العربية التدخل التركى فى ليبيا باستثناء قطر.