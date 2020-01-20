بالفيديو.. ضباب كثيف كموج البحر يغطي جبال الحشر في جازان

تركي السالم(صدى):

وثق مقطع جوي مشهداً خلاباً للضباب الكثيف وهو يغطي سماء جبال الحشر في الداير بني مالك بجازان.

وبدا في مقطع الفيديو الضباب الكثيف وهو يتشكل على هيئة أمواج البحر، وهو يغطي الجبال ومن فوقه بدت الشمس ساطعة في مشهد رائع.

وبحسب الفيديو الذي التقطه المصور حسن الحريصي، تميزت جبال الحشر التي تقع جنوب غرب الداير بني مالك بمناظرها الطبيعية الخلابة وقراها ذات المباني الأثرية، والغابات ذات الأشجار الكثيفة التي تكسوها، وتمتاز بوجود الأشجار العطرية.