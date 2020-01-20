بالفيديو.. سخرية واسعة من مشهور «سناب شات» بعد نتفه ريش الحمام في بانيو فندق 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أظهر مقطع فيديو مشهور “سناب شات ” أبو بجاد وهو ينتف ريش الحمام في بانيو فندق.

وبدا في المقطع المتداول أبو بجاد وهو يمسك بحمامة وينتف ريشها داخل بانيو أحد الفنادق، مما أثار غضب وسخرية المتابعين الذين طالبوا إدارة الفندق بمحاسبته عن فعلته لضمان عدم تكرار هذه الأفعال من مشاهير آخريين.

وانتشر المقطع علي نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي الذي أحدث ضجة كبيرة بسبب نتف ريش الحمام في البانيو، حيث انهالت تعليقات المغردين الذين طالبوا إدارة الفندق بتوقيع غرامة كبيرة عليه.