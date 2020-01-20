بالصور.. مواصفات خيالية لميتسوبيشي مونتيرو سبورت 2020 

أميرة خالد(صدى):

خطفت ميتسوبيشي مونتيرو سبورت طراز العام 2020 أنظار عشاق السيارات حولها بسبب مواصفاتها الخيالية.

وتميزت المركبة بمصابيح LED أمامية وخلفية و عجلات ( جنوط ) سبائك معدنية مقاس 18 بوصة مقاس 265 / 60R18 بالإضافة إلي شاشة داخلية جديدة LCD من ميتسوبيشي، كما أن المقاعد الجلدية صنعت من الطيات الناعمة و كذلك مقاعد القماش بعدة ألوان و جيب علوي للنظارة الشمسية و كونسول سفلي.

وحازت مونتيرو سبورت على محرك بنزين 6 إسطوانات بسعة 3 لترات يولد قوة 216 حصان مربوطا بناقل حركة آلي من 8 سرعات بالاضافة لمبدلات السرعة الموجودة خلف المقود.