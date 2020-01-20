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بالصور.. مواصفات خيالية لميتسوبيشي مونتيرو سبورت 2020 

بالصور.. مواصفات خيالية لميتسوبيشي مونتيرو سبورت 2020 
أميرة خالد(صدى):

خطفت ميتسوبيشي مونتيرو سبورت طراز العام 2020  أنظار عشاق السيارات حولها بسبب مواصفاتها الخيالية.

وتميزت المركبة بمصابيح LED  أمامية وخلفية و عجلات ( جنوط ) سبائك معدنية مقاس 18 بوصة مقاس 265 / 60R18 بالإضافة إلي شاشة داخلية جديدة LCD من ميتسوبيشي، كما أن المقاعد الجلدية صنعت من الطيات الناعمة و كذلك مقاعد القماش بعدة ألوان و جيب علوي للنظارة الشمسية و كونسول سفلي.

وحازت مونتيرو سبورت على محرك بنزين 6 إسطوانات بسعة 3 لترات يولد قوة 216 حصان مربوطا بناقل حركة آلي من 8 سرعات  بالاضافة لمبدلات السرعة الموجودة خلف المقود.

 

 

 


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