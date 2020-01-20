الحصيني: حالة ممطرة تبدأ غدًا الثلاثاء

الرياض(صدى):

توقع الخبير المناخي عبد العزيز الحصيني، أن تشهد عدد من مناطق المملكة حالة ممطرة غدًا الثلاثاء.

وقال “الحصيني” عبر “تويتر” : متوقع حالة ممطرة من غد الثلاثاء -ان شاء الله- على أجزاء من الشمالية وجازان ثم تمتد الأربعاء الى “أجزاء ” من الجوف وتبوك والباحة وعسير وشمال الشرقية والكويت والعراق ثم الخميس تمركز الحالة على العراق والباحةوعسير وجازان، الجمعة على وسط الشرقية وشرق الرياص العاصمة”.

وتابع: السبت متوقع ان تتجدد على الشماليةوالجوف وعسيروجازان وتمتد الأمطار على البحرين وقطر والإمارات ، الأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفةالى متوسطة وغزيرة على العراق، ومتوقع ثلوج او مطر ثلجي الشمالية والجوف ومرتفعات تبوك نسبة20% الأربعاء، والسبت على الشمالية40%.

واستكمل: متوقع ثلاث موجات برد متعاقبة”١”شبه قوية من غد الثلاثاء، “٢”قوية من السبت 1441/5/30هـ، “٣”شبه قوية قبل نهاية الأسبوع القادم، متوقع أن يكون التأثير الأقوى على تبوك وحائل والشمالية والجوف ثم القصيم والرياض والمرتفعات الغربية والجنوبية فالشرقية ونجران والمدينة يليها مكة.