كلية الريادة للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت كلية الريادة للعلوم الصحية ، من خلال البوابة الوطنیة للعمل (طاقات) عن توفر (3) وظائف شاغرة ( للنساء ) ، من خلال برنامج (تمھیر) التدريب على رأس العمل ، للعمل في محافظة جدة.

وجاءت الوظائف المتوفرة تحت مسمى (مدرس مهني تمريض وخدمات صحية ).

الشروط العامة:

– سعودية الجنسیة .

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / تمريض

– لا يشترط توفر الخبرة أو بخبرة لا تزيد عن سنة

– الوصف الوظيفي : إرشاد الطلاب المهنيين في مجال التمريض والخدمات الصحية لإعدادهم لسوق العمل.

وعلى الراغبين في شغل الوظائف التقديم من خلال الرابط التالي عبر بوابة العمل الوطنية طاقات ( اضغط هنـــــــــــا ) .