كلية الريادة للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة
كشفت كلية الريادة للعلوم الصحية ، من خلال البوابة الوطنیة للعمل (طاقات) عن توفر (3) وظائف شاغرة ( للنساء ) ، من خلال برنامج (تمھیر) التدريب على رأس العمل ، للعمل في محافظة جدة.
وجاءت الوظائف المتوفرة تحت مسمى (مدرس مهني تمريض وخدمات صحية ).
الشروط العامة:
– سعودية الجنسیة .
– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / تمريض
– لا يشترط توفر الخبرة أو بخبرة لا تزيد عن سنة
– الوصف الوظيفي : إرشاد الطلاب المهنيين في مجال التمريض والخدمات الصحية لإعدادهم لسوق العمل.
وعلى الراغبين في شغل الوظائف التقديم من خلال الرابط التالي عبر بوابة العمل الوطنية طاقات ( اضغط هنـــــــــــا ) .
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