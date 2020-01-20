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كلية الريادة للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

كلية الريادة للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت كلية الريادة للعلوم الصحية ، من خلال البوابة الوطنیة للعمل (طاقات) عن توفر (3) وظائف شاغرة ( للنساء ) ، من خلال برنامج (تمھیر) التدريب على رأس العمل ، للعمل في محافظة جدة.

وجاءت الوظائف المتوفرة تحت مسمى (مدرس مهني تمريض وخدمات صحية ).

الشروط العامة:
– سعودية الجنسیة .
– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / تمريض
– لا يشترط توفر الخبرة أو بخبرة لا تزيد عن سنة

– الوصف الوظيفي : إرشاد الطلاب المهنيين في مجال التمريض والخدمات الصحية لإعدادهم لسوق العمل.

وعلى الراغبين في شغل الوظائف التقديم من خلال الرابط التالي عبر بوابة العمل الوطنية طاقات ( اضغط هنـــــــــــا ) .


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